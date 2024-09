Freeride Downhill Spektakuläre Sprünge beim King-of-the-Trail

Downhillrennen gelten als die Königsdisziplin auf dem Mountainbike. Am Wochenende ging es für die Profis auf zwei Rädern am Walderlebniszentrum in Trassem auf einem Parcours, der höchsten Ansprüchen genügte, um Hundertstelsekunden. Das zog viele Sportler auch aus den Grenzregionen zu Luxemburg und Frankreich in die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Entsprechend international aufgestellt war das Teilnehmerfeld mit rund 60 Startern. Doch besonders der lokale Nachwuchs triumphierte.