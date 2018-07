Konzer Schützen sehr treffsicher

Bogenschießen: Bezirks-Nachwuchs erzielt starke Ergebnisse bei Landesmeisterschaften.

Bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen in der olympischen Disziplin WA (englische Abkürzung für denWeltbogensportverband) im Freien in Oberhausen schnitten die Aktiven aus dem Schützen-Bezirk Trier gut ab.

Geschossen wurden jeweils zweimal 36 Pfeile je nach Bogen- und Altersklasse auf Entfernungen zwischen 40 und 70 Meter. 380 Teilnehmer waren insgesamt am Start.

Für Erfolge sorgten aus regionaler Sicht insbesondere die Konzer Nachwuchsschützen, die in der olympischen Disziplin an den Start gingen. In der Schülerklasse A schafften David Schulz und Alex Bridel eine große Überraschung. In ihrem ersten Jahr als Schüler A belegten sie mit sehr guten 583 bzw. 575 Ringen belegten sie die Plätze zwei und drei.

In den Jugendklassen sicherten sich Lars Utscheid und Julia Wenzel jeweils im Einzel mit 592 beziehungsweise 530 Ringen ebenfalls Silber. Bronze ging mit drei Ringen Rückstand auf Lars Utscheid an Noah Pop vom PSV Trier.

Der Sieg in der Mannschaftswertung der Jugend ging deutlich mit 1663 Ringen an die Konzer Mannschaft mit Lars Utscheid, Julia Wenzel und Nigg Falkenau. Damit zeigte die Mannschaft in diesem Jahr zum zweiten Mal eine sehr gute Leistung, hatte sie doch Ende Januar schon bei den Meisterschaften in der Halle triumphiert. Daniel Kopp (Juniorenklasse) verpasste zwar mit 500 Ringen nur auf Grund weniger geschossener Zehner ganz knapp das Podest, erreichte aber mit Platz vier seine beste Platzierung bei Landesmeisterschaften in dieser Disziplin.

Während sich die Konzer Bogenschützen mit dem olympischen Recurvebogen vorne platzierten, sorgten die Herren des SuSC Müllenborn aus der Vulkaneifel in der Compound-Herrenklasse für weitere Medaillen für den Bezirk Trier. Andreas Reuter, Sven Schmitz und Ingo Dickscheid gewannen Gold in der Mannschaftswertung. Andreas Reuter und Sven Schmitz konnten zudem in der Einzelwertung Silber und Bronze mit nach Hause nehmen.