Schulsport : Der Weg nach Berlin führt über Trier

Trier Seit 50 Jahren gibt es „Jugend trainiert für Olympia“ – das ist für die Macher des größten Schulsport-Wettbewerbs ein echter Grund zum Feiern: Am Montag finden in Trier die Landesfinals in vielen Sportarten statt. Auch eine Olympiasiegerin kommt.

„Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“ Okay, da mag man an DFB-Pokalfinals denken. An euphorische Fußball-Fans, an die Vorfreude aufs Endspiel im Olympiastadion, das seit 1985 dort stattfindet. Mehr Tradition hat aber eine andere sportliche Vorfreude auf die Hauptstadt: In Berlin werden jeweils im Frühjahr und im Herbst die Bundesfinals von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ausgetragen. Von 800 000 Schülern, die jährlich am größten Schulsport-Wettbewerb der Welt teilnehmen, schaffen es zwar nur wenige zum Landestitel (und damit, je nach Alter, auch ins Bundesfinale). Aber am Montag wird der Traum von Berlin gleich für eine ganze Reihe von Schulteams wahr – nach den Landesfinals in vielen Sportarten, die in diesem Jahr zentral in Trier über die Bühne gehen werden. Michael Stäudt, Schulsport-Referent im Bildungs-Ministerium, freut sich auf die Premiere. „Trier hat sich schon wegen der Arena für ein großes Event angeboten“, sagt Stäudt über die Veranstaltung, die am Montag rund 600 junge Sportler und Betreuer nach Trier locken wird. Gesucht werden die Landessieger in den Sportarten Badminton (in Tarforst), Basketball, Tischtennis, Para-Tischtennis (in Zewen), Rollstuhlbasketball, Volleyball, Handball und Basketball – für sie geht es um die Teilnahme am Frühjahrs-Bundesfinale im Mai in Berlin. Es gibt auch ein Herbstfinale für Fußballer, Leichtathleten, Ruderer & Co. Die Berlin-Reise mag ein Extra-Anreiz für viele der jungen Sportler sein, wichtiger ist Stäudt aber etwas anderes: „Es muss nicht jeder Spitzenleistungen bringen, es geht um den Spaß am Sport.“