Radsport : Lokalmatador gewinnt Amateurrennen

Serrig Der RV Frei-Weg Serrig knüpft an seine Tradition als Ausrichter von Straßenradrennen an. Saarburger Max Frederic Valtey gewinnt das Amateurrennen. Bei den Elite-Amateuren wird Lennart Jung Dritter.

(teu) Ein Anfang ist gemacht: 80 Radsportler kamen an Fronleichnam zum Straßenradrennen nach Serrig. Damit nahm der RV Frei-Weg Serrig seine Tradition als Organisator von Straßen-Radsport-Veranstaltungen wieder auf. Natürlich hätte sich Organisationsleiter Timo Horn gerne noch mehr Teilnehmer gewünscht. Wegen dünner Teilnehmerfelder wurden die Rennen der U-19-Junioren und Frauen mit dem der Mastersklasse zusammengelegt. Auf dem 1,5-Kilometer-Rundkurs im Ort konnten die Zuschauer rasanten Radsport mit Prämiensprints gute Platzierungen der Nachwuchsfahrer des Ausrichtervereins wie den zweiten Platz von Fabian Weidert in der U-17-Konkurrenz hautnah erleben.

Für Valtey war es ein idealer Saisoneinstieg. „Ich bin erst spät ins Training eingestiegen“, sagt der Schwalbe-Fahrer. Nun will der ehemalige Rheinland-Pfalz-Saarland-Vizemeister im Bergzeitfahren aber noch einige Rennen mitnehmen.

Bereits etliche Renn-Kilometer in den Beinen hat dagegen Lennart Jung. Dem 19-Jährige aus Gusterath meinte nach dem Einfahren vor dem Rennen, die der Rundkurs mit seinem langgezogenen Anstieg würde ihm nicht liegen. Doch schon nach weniger als zehn der insgesamt 60 Kilometern im Rennen der Elite-Amateure und Kontinentalteam-Fahrer war Jung in der ersten Ausreißergruppe dabei. Aus dem Quartett mit dem ehemaligen Schwalbe-Fahrer und Paul Schwartz (RV Edelweiss Roschbach) setzten sich zwar der spätere Sieger Andreas Fließgarten (RV Edelweiss Roschbach) und Zweitplatzierte Simon Redmers (RV Stuttgart) ab, der Gusterather sicherte sich aber den dritten Platz. Der aus Hermeskeil stammende ehemalige deutsche U-23-Mannschaftsmeister im Halbmarathonlauf Lucas Theis, der für den bayrischen Verein RSV Götting-Bruckmühl fährt, wurde Zwölfter. Ohne Team tue man sich bei so einem Rennen schwer, erklärte Theis.