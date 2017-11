Macht mehr daraus!

Bald ist es geschafft: Zwei, maximal drei Partien haben die meisten Mannschaften noch vor der Winterpause in ihren jeweiligen Kreisligen zu absolvieren. Dann heißt es erst mal: Durchpusten! Doch die nächste Wintervorbereitung kommt bestimmt.

Und hierfür bietet unser Amateurfußballportal <%LINK auto="true" href="http://www.fupa.net/volksfreund" text="www.fupa.net/volksfreund" class="more"%> gute Möglichkeiten, damit sich die Vereine und Spieler untereinander noch besser vernetzen - zum Beispiel über unser Vereinsbörse-Tool. Durch eine extra Rubrik auf FuPa haben die Vereine die größtmögliche Reichweite und alle anderen FuPaner sehen, wo und welche Clubs Unterstützung brauchen. Vereinslose Spieler oder Trainer können sich hier nach neuen Engagements umsehen und direkt in Kontakt treten. Die Testspielbörse, welche in die Vereinsbörse integriert ist, soll helfen, Vereine schneller zusammen zu bringen und vielleicht auch einmal gegen Teams zu spielen, auf welche man sonst nicht treffen würde. Zugang zu diesem Tool haben alle Vereinsverwalter - die wiederum noch in den Genuss weiterer Vorteile kommen können: Dazu einfach auf der FuPa-Seite oben rechts auf Vereinsverwaltung klicken. Danach geht es spielend einfach weiter, und schon seid ihr ein solcher Vereinsverwalter. Hier könnt ihr für euren Club (auch) Vereinsnachrichten und Spielersteckbriefe verfassen oder Bildergalerien erstellen.

Auf geht's - macht mehr aus eurem Verein und präsentiert ihn der breiten Öffentlichkeit auf FuPa.

Ich wünsche ein fupanisiertes Wochenende!