Markus Wolff vom Lauftreff Schweich hat beim Marathon in Hamburg die beste Zeit eines Läufers des Leichtathletik-Verbands Rheinland seit zwei Jahren erzielt. Der 34-Jährige war in 2:35:19 Stunden unter insgesamt 27 622 Läufern im Ziel sechstbester Deutscher.

Der Trierer lief zwei nahezu identische Hälften (Halbmarathon in 1:17:21 Stunden). Der aus Bleckhausen in der Vulkaneifel stammende Sebastian Puke blieb in 2:58:47 Stunden ebenfalls noch unter der Drei-Stunden-Schallmauer (412. Platz). Beim Halbmarathonsieg der Münchener Anna Ricarda Gerlach in 1:22:41 Stunden belegte Wolffs Vereinskameradin Marina Wierz in 1:27:46 Stunden den siebten Platz.