Mit 100 Prozent kaum zu schlagen

Kreisliga C III: Theo Kaiser ist mit der SG Gilzem/Idesheim auf Meisterschaftskurs.

Gilzem (L.S.) In der vergangenen Saison scheiterte die SG Gilzem/Idesheim in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga B am FC Bitburg II. Heuer steht das Team von Trainer Theo Kaiser wieder weit oben und hat erst einmal verloren. Mit einem lösbaren Restprogramm will die Mannschaft noch vor dem Winter zurück auf die Pole Position.

Aus den jüngsten sieben Spielen holte die SG Gilzem/Idesheim sechs Siege - nur das 2:2-Unentschieden Mitte Oktober gegen Herforst II schmerzte. Als gefühlter Tabellenführer rangiert das Team von Theo Kaiser mit einem Spiel und einem Punkt hinter Nusbaum II und Speicher II weniger auf Platz drei, besitzt aber alle Optionen, um im Mai als Meister die Rückkehr in die B-Klasse zu bewerkstelligen. "Ein paar Spieler waren immer verletzt, so dass ich nie mit der Stammelf spielen lassen konnte und nie komplett war. Doch mit der Punkteausbeute bin ich zufrieden." Theo Kaiser, der im nahen Butzweiler lebt, weiß um das hohe Potenzial seiner Mannschaft: "Wenn das Team komplett ist und es 100 Prozent gibt, ist die Mannschaft kaum zu schlagen. Wir versuchen, diese Saison alles klarzumachen."

Kaiser hat zwar nicht jede Position doppelt besetzt, doch die ersten 13, 14 Akteure haben seiner Ansicht nach schon eine gleichwertige Qualität. Wenn es mal knapp wird, "springe ich selbst noch mal ein. Ich trainiere ja auch oft mit", meint der Coach, der sich mit den Siegen gegen Bollendorf (4:1) und Seinsfeld (1:0) eine ausgezeichnete Ausgangsposition geschaffen hat. Die einzige Niederlage (1:2) resultierte aus der Partie beim SV Speicher II. "Da haben wir vier Hundertprozentige nicht gemacht", so der 56-Jährige, der einst über viele Jahre hinweg in überkreislichen Ligen gespielt hat.

Kapitän ist Stürmer Kevin Pütz, der sich stets voll reinhaut, viel für das Team arbeitet und die Bälle nach vorn schleppt. "Kevin ist läuferisch stark, kann im offensiven Mittelfeld rechts wie links und im Angriff eingesetzt werden. Er muss noch abgezockter im Abschluss werden", sagt Kaiser, der mit Mario Dockendorf einen erfahrenen Stellvertreter besitzt. "Mario war verletzt und hat in den letzten Wochen dadurch wenig trainiert. Doch als erfahrener Spieler ist er als Abwehrchef und Kommandogeber unverzichtbar." Goalgetter Oliver Bartz half zuletzt in der Viererkette aus, weil Peter Mares, Maxi Schmalen und Dockendorf ausfielen. Sebastian Lichter, mit 20 Jahren ein sehr junger Spieler, habe den größten Sprung gemacht. "Sebastian ist der Bruder unseres Torwarts Christopher und hat sich enorm gesteigert. Jetzt hoffen wir, dass wir nach dem 3:1-Sieg gegen DIST II auch am Sonntag bei Bettingen II und im Nachholspiel gegen Ferschweiler weiter punkten können."