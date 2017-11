später lesen Mit Leichtathletik-Fans zur Hallen-DM FOTO: (g_sport FOTO: (g_sport Teilen

Dortmund/Trier (teu) Den nationalen Höhepunkt der Leichtathletik-Hallensaison live erlebbar machen will der Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) 2018 wieder für die Leichtathletik-Fans der Region. Wie bereits vor drei Jahren bietet der Verband eine Fahrt zum ersten Tag der nationalen Titelkämpfe in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle an.