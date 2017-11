Mit viel Power an der Platte

Tischtennisregion Trier-Wittlich hat ihre Meister ermittelt - Mosella Schweich besonders stark vertreten.

Konz Die Regions-Einzelmeisterschaften der Tischtennisregion Trier-Wittlich fanden diesmal in der Saar-Moselhalle in Konz statt. Ausrichter waren die Tischtennisfreunde (TTF) Konz, unterstützt vom Jugend- und Sportausschuss der Tischtennsregion. 176 Meldungen in den Einzel, 76 im Doppel und 13 in den Mixedspielen gab es zu verzeichnen. Mit großer Motivation und viel Begeisterung waren die Aktiven bei den Wettkämpfen dabei. Das schlug sich auch in der guten Stimmung in der Halle nieder. Begleitet wurde die Veranstaltung von der neuen Regionsvorsitzenden Sylvia Heinemann. Sie führte auch die anschließende Siegerehrung durch. Verantwortlich für die Siegerehrung bei der Jugend und den Schülern waren Christa und Thomas Bruckmann vom Jugendausschuss.Der TuS Mosella Schweich mit 32 Meldungen und die TTF Konz mit 30 Meldungen waren die am stärksten vertretenen Vereine bei den Meisterschaften. 18 Clubs hatten ihre Aktiven ans Saar-Mosel-Eck entsendet.Die Sieger im Überblick:Damen-Doppel: 1. Franziska Schlöder/Verena Glasner (TuS Mosella Schweich); Damen-Einzel: 1. Verena Glasner (Mosella Schweich); Damen/Herren-Mixed: 1. Helga Bousonville/Nico Schmitt (TTF Konz); Herren-A-Einzel: 1. Martin Mossal (SV Trier-Olewig); Herren-A/B-Doppel: 1. Nico Schmitt/Stefan Zimmer (TTF Konz/Mosella Schweich); Herren-B-Einzel: 1. Henrik Raestrup (TTG GR Trier/Zewen); Herren-C-Einzel: 1 Maximilian Fandel (Mosella Schweich); Herren-C/D-Doppel: 1. Udo Wagner/Daniel Olk (SG Butzweiler/Kordel); Herren-D-Einzel: 1. Max Follmann (Mosella Schweich); Jugend-Mixed: 1. Joana Weber/Maximilian Fandel (Mosella Schweich); Jungen-Doppel: 1. Jannis Wilhelm/Johannes Rienermann (TTSG 76 Wittlich/TTC Talling); Jungen-Einzel: 1. Jannis Wilhelm (TTSG 76 Wittlich); Mädchen-Doppel: 1. Paulina Gerhard/Joana Weber (TTC Talling/TuS Mosella Schweich); Mädchen-Einzel: 1. Joana Weber (Mosella Schweich); Schüler-A- Doppel: 1. Michael Yankelevich/Nico Linden (SV Zeltingen/PST Trier); Schüler-A-Einzel: 1. Nico Linden PST Trier); Schüler-B-Doppel: 1. Pablo Castro Schmitz/Luis Castro Schmitz (TTG GR Trier/Zewen); Schüler-B-Einzel: 1. Luis Castro Schmitz (TTG GR Trier/Zewen); Schüler-C-Doppel: 1. Josh Spangenberg/Lukas Hertel (SV Trier-Olewig); Schüler-C-Einzel: 1. Julian Schlüter (SV Trier-Olewig); Schülerinnen-A-Doppel: 1. Emma Thömmes/Paula Thömmes (TTC Talling); Schülerinnen-A-Einzel: 1. Hanna Theis (SG Blau-Weiß Greimerath); Schülerinnen-B-Doppel: 1. Emily Strüber/Annika Schmitt (TuS Mosella Schweich); Schülerinnen-B-Einzel: 1. Annika Schmitt (Mosella Schweich); Schülerinnen-C-Doppel: 1. Jule Morgenthal/Mila Herrmann (FC Könen); Schülerinnen-C-Einzel: 1. Jana Deviscour (FC Könen).