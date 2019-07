Motocross : Spektakuläre Rennen an der Mosel

Langes Motocross-Wochenende in Klüsserath: In 20 Klassen geht es für die Fahrer nicht nur um Podestplätze und Preisgelder, sondern auch um Punkte in der Deutschen Amateur Meisterschaft. Die Veranstalter rechnen mit 300 bis 400 Startern an beiden Renntagen. Foto: Guido Barth

Klüsserath Motocross: Am Samstag und Sonntag steht in Klüsserath wieder alles im Zeichen des Motorsports.

(red) Wenn das Startgatter fällt, geht es hoch her auf der Motocross-Strecke: Packende Rennen liefern sich die Fahrer des DAMCV (Deutscher Amateur Motocross Verband) auf der Strecke des MGSC Moseltal in Klüsserath am Wochenende, 20. und 21. Juli. In rund 20 Klassen, von den jüngsten in der „Mini-Klasse“ mit 50 Kubikzentimetern bis hin zur schnellsten Klasse Inter MX 1, gehen die Fahrer hier an den Start.

Insgesamt werden um die DAMCV-Meisterschaft elf Rennen ausgetragen, in Klüsserath ist sozusagen „Halbzeit“. Für die Fahrer geht es hier um wichtige Punkte für die Meisterschaft und Podestplätze in den Rennen. Außerdem winken den Fahrern in fast allen Klassen attraktive Preisgelder.

Am Samstag gibt es eine offene Tagesklasse, in der alle Fahrer starten können. Samstags kommen auch die „Meister von morgen“ zum Zug, wenn es um die Deutsche Amateur-Meisterschaft der Nachwuchs-Fahrer in den Jugendklassen geht. Bei den Rennen geht es ab 10.50 Uhr um wichtige Punkte für die Deutsche Amateur-Meisterschaft. Außerdem gehen samstags noch die Damen und die „Alten Hasen“, die Senioren und die Veteranen, an den Start. Das Training beginnt ab 8 Uhr, die Rennläufe werden ab 10.50 Uhr gestartet.