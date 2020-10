Premiere am Dienstag : Neuer Sport-Talk von OK54 und TV in der Arena Trier

TRIER (red) Der Offene Kanal (OK 54) und der Trierische Volksfreund starten das neue Sport-Talkformat „Volltreffer“, moderiert von Björn Pazen. Dabei geht es um die großen Sport-Mannschaften Triers, aber auch die kleinen Geschichten des regionalen Sports.

Premiere ist am Dienstag, 13. Oktober, um 20.15 vor Publikum in der Arena-Gastronomie Front Of House – zudem wird die Sendung live im OK54 übertragen. Zu Gast sind Marco van den Berg, Trainer der Römerstrom Gladiators, Ausdauersportler Jens Roth und Valeska Finger, Rollstuhlbasketballerin bei den Doneck Dolphins Trier und U25-Nationalspielerin. Hinzu kommt als Basketball-Experte Christian Thome, Redakteur beim Trierischen Volksfreund. Wer im Front Of House live dabei möchte, muss sich bis Dienstag, 16 Uhr, anmelden. Das ist telefonisch unter 0651/46290201 oder per Mail an j.hotz@mvg-trier.de möglich. Einlass ist ab 18 Uhr.