Ohne Zeit und für Jedermann

Eifellauf in Dahlem

Dahlem südlich von Bitburg ist am Samstag (13. Januar) Start- und Zielort des zweiten Eifellaufs des Jahres.

Start und Zielort des zweiten 2018er Eifellaufs ist am Samstag Dahlem südlich von Bitburg ist am Samstag. Der Trainingslauf für Jedermann ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter wird als Gruppenlauf durchgeführt. Erfahrene Läufer sorgen dafür, dass die sieben, elf, fünfzehn oder 20 Kilometer langen Strecken auch gefunden werden und ein Tempo (zwischen fünf Minuten und 7:30 Minuten pro Kilometer) angeschlagen wird, bei dem jeder mitkommt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr das DIST-Sportlerheim in Dahlem. Es ist keine Voranmeldung nötig. Infos: Telefon 0170/2381385.