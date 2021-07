Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele : Offizielles Voting: Ihre Stimme kann Trierer zum Fahnenträger in Tokio machen

Trier Als Ruderer hat Richard Schmidt schon alles erreicht. Deshalb ist er in der engsten Auswahl als Fahnenträger in Tokio. Nun entscheidet das Voting der Fans.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat klare Vorstellungen, welche hohen Anforderungen die Fahnenträger bei Olympischen Spielen erfüllen sollen. Große internationale Erfolge, vor allem in olympischen Wettkämpfen, sind gefordert. Die Athletinnen und Athleten sollen mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Haltung einen fairen Leistungssport verkörpern. Deshalb befindet sich in der engsten Auswahl für Tokio auch ein Spitzensportler, den man in Trier und der Region gut kennt. Ruderer Richard Schmidt ist ganz nahe dran, für Deutschland die Fahne zu tragen.

Geboren in Trier ist Richard Schmidt noch heute seiner Heimat treu. Er rudert für den RV Treviris Trier - und hat im Laufe seiner Karriere schon alle großen Titel gesammelt. Er startet dieses Jahr erneut im Achter, mit dem er 2012 in London bereits Olympiasieger wurde. Ob er am 23. Juli als Fahnenträger in Tokio einlaufen darf, entscheiden nun zu einem großen Teil die Sportbegeisterten zu Hause in Deutschland.