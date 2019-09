Rudern : Olympiasieger und Weltmeister auf der Mosel

Diesmal können die Weltmeister-Brüder (2. v.r.) Jost und Matthias Schömann-Finck (3. v.r.) aus Zeltingen-Rachtig wegen einer starken Erkältung von Jost nicht beide an der Moselpokal-Regatta in Bernkastel-Kues teilnehmern. Foto: Holger Teusch (teu), Holger Teusch

Bernkastel-Kues Zur 70. Moselpokal-Ruderregatta in Bernkastel-Kues hat sich heute (28. September) Olympiasieger Thomas Lange angekündigt. Die Rekordzahl von 294 Booten wird erwartet.

Dass die aus Zeltingen-Rachtig stammenden ehemaligen Ruder-Weltmeister Jost und Matthias Schömann-Finck bei ihrem Heimatrennen am Start sind, ist schon Tradition. Der 37-jährige Jost arbeitet seit Jahresbeginn am Bundesstützpunkt in Ratzeburg (Brandenburg) als Bootsbauer. Er bringt mit Thomas Lange einen Olympiasieger mit. Der heute 55-Jährige gewann 1988 für die DDR und vier Jahre später für das vereinigte Deutschland Gold im Einer. Als Vorsitzender des Ratzeburger Ruderclubs ist er sozusagen Jost Schömann-Fincks Chef. Zusammen rudern können der Olympiasieger und Ex-Weltmeister aber nicht, weil der Moselaner sich eine dicke Erkältung eingefangen hat. Dafür springt sein älterer Bruder Matthias im Achterrennen der Senioren C (Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre) um 13.44 Uhr ein. Außerdem tritt Lange kurz nach 15 Uhr in einem Doppelvierer-Rennen dieser Altersklasse an.