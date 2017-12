Riol triumphiert in Düsseldorf

Kegeln: KSV Riol mit starker Leistung. Gilzem und Trier verlieren.

Bundesliga:Düsseldorf - KSV Riol 0:3

Starke Vorstellung am Rhein: Der KSV Riol hat überraschend die Partie in Düsseldorf gewonnen. Einen 100-Holz Vorsprung im ersten Block geben die Moselaner bis zum Schluss nicht mehr ab. Kai Knobel war Tagesbester bei den Moselanern. Bereits im ersten Block setzten die in schwarz-orange gekleideten Rioler ein Zeichen: Kai Knobel (941) und Thomas Steines (929) waren die Tagesbesten. "Das war ein starker Auftritt unserer Mannschaft. Sie hat von Anfang an den Gastgeber unter Druck gesetzt und somit bereits im ersten Block den Grundstein zum Erfolg geebnet", sagte Sportwart Carsten Krämer.



2. Bundesliga Süd:

CfK GW 65 Rösrath - SKV Trier 5334:4914, 53:25, 3:0 Chancenlos in Rösrath: Schlecht standen die Vorzeichen beim SKV Trier für das Auswärtsspiel in Rösrath. Neben Jürgen Reinert musste man noch kurzfristig auf den erkrankten Belgier Damien Backes verzichten. Dennoch begann die Partie vielversprechend, denn Daniel Klink lieferte im Startblock mit 900 Holz ein Topresultat ab. Im weiteren Verlauf gelang es aber keinem seiner Mitspieler, eine ähnliche Leistung zu erbringen oder einen Rösrather zu übertreffen. Am Ende unterlagen die Trierer deutlich, ohne eine Chance auf den Zusatzpunkt gehabt zu haben.

Münstermaifeld 2 - Gilzem 3:0

Trotz der Niederlage in Münstermaifeld bleiben die Südeifeler Tabellenführer. Gilzem verpasste nur knapp den Zusatzpunkt. Gut drauf war im ersten Block Pascal Petry. Er ließ sich durch die schwierigen Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen und schraubte seine Zahl auf 793 Holz. Die Gastgeber schafften es nicht, seine Zahl zu überspielen. Christian Jung (785) reihte sich unter Petry ein. Er ließ auch Routinier Klaus Dichter (774) hinter sich. Der Zusatzpunkt blieb aber bis zum Schluss in Reichweite - die Gilzemer Chris Fuchs (807) und Tom Hoffmann (808) hatten zwar ihre Gegner im Griff, den Punkt verpassten sie aber hauchdünn. (red)