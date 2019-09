Rudern : Olympiasieger gewinnt auf der Mosel

Bernkastel-Kues Bernkastel-Kueser Jubiläums-Ruderregatta mit fast 300 Booten und rund 1400 Startern sprengt alles bisher Dagewesene. Deutsche Renngemeinschaften verhindern niederländische Siege im Achterpokalrennen.

Jeder Zentimeter zählt! Nicht nur auf dem Wasser, auch an Land wurde am letzten September-Samstag bei der 70. Regatta „Um den grünen Moselpokal“ in Bernkastel-Kues um jedes bisschen Raumgewinn gekämpft. Auf dem sogenannten Sattelplatz lagen die Boote so dicht nebeneinander, wie noch nie bei dem seit 1953 vom Bernkasteler Ruderverein (BRV) und Rudergesellschaft Zeltingen (RGZ) ununterbrochen durchgeführten Ruderwettkampf (drei weitere Veranstaltung gab es vor den Weltkriegen). Bei den Wettkämpfen, die auf der vier Kilometer langen Pendelstrecke zwischen Bernkastel-Kues und Graach als eine Art Einzelzeitfahren ausgetragen wurden, ertönte das Startsignal im Minutentakt. Teilweise sogar noch schneller, um den ambitionierten Zeitplan einhalten. „Großes Kompliment an die Ruderer, die alle pünktlich am Start waren und das ganze Team“, lobte Marlene Schömann-Finck (RGZ), die zusammen mit Thomas Ruf (BRV) die Regatta leitete.