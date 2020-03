Rollstuhlbasketball : Saisonabbruch für Dolphins kein Drama

Trier Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Trierern entgeht wegen Corona-Krise für diese Saison nur ein Heimspiel.

Auch die Rollstuhlbasketball Bundesliga (RBBL) hat aufgrund der Entwicklungen um das Coronavirus ihre Saison 2019/20 vorzeitig beendet. Da sich derzeit nicht absehen lässt, wann die restlichen Playoff- und Playdown-Spiele nachgeholt hätten werden können, wurde die Saison abgebrochen. Sportlich hat der Saisonabbruch für die Doneck Dolphins Trier keine großen Auswirkungen, da sie den Klassenerhalt bereits nach den ersten beiden Partien in den Playdowns gesichert hatten und somit auch in der neuen Saison sicher in der ersten Liga antreten werden.