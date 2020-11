BALLGEFLÜSTER : Schalker Schlamassel: Des einen Leid, des anderen Freud

Schalke 04 schliddert seit Monaten von einem (PR-)Desaster ins nächste. Da ist das Debakel um den ehemaligen ,Big Boss’ Clemens Tönnies, der sich im Zuge von rassistischen Äußerungen im Sommer 2019 und später infolge eines massiven Corona-Ausbruchs in seinem Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück nach und nach ins Abseits spielte.

Eingebettet ist all das in eine fast schon epische Erfolglosigkeits-Serie. Seit 25 Bundesliga-Spielen sind die Königsblauen nun bereits ohne Sieg.

Des einen Leid ist des anderen Freud: Denn das Schalker Schlamassel führt an anderer Stelle zu nicht einkalkulierter Popularität. Tasmania Berlin ist in aller Munde. Jener Club, der mit 31 Spielen in Folge ohne Sieg (noch) Negativ-Rekordhalter in der Bundesliga ist.