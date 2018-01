Schnelle Junioren und Seniorinnen zum Jahresbeginn

Senioren-Startgemeinschaft Trier-Konz läuft DM-Norm. Charlotte Reihs rennt neue persönliche Bestzeit über 60 Meter.

Flott ins neue Jahr sind die Leichtathleten des Post-Sportvereins Trier (PST) und der TG Konz (TGK) gestartet. Gleich beim ersten Auftritt der neuen Senioren-Startgemeinschaft der beiden Vereine hakten Nicoll Richter, Karin Udelhoven, Bianca Brachmann (alle PST) und Vera Klettke (TGK) die Norm für die deutschen Hallenmeisterschaften bei den über 40-Jährigen mit der 4 x 200-Meter-Staffel ab. Das Quartett erfüllte beim Hallensportfest in Frankfurt in 2:01,23 Minuten klar die Norm von 2:15 Minuten. Am kommenden Sonntag soll die Zwei-Minuten-Schallmauer und damit sogar die Qualifikation bei den 35- bis 39-Jährigen fallen.

Den Seniorinnen in keinster Weise nach stand beim Hallensportfest in der Coque in Luxemburg der PST-Nachwuchs. Die 15-jährige Charlotte Reihs gewann das 60-Meter-Finale der U18-Juniorinnen mit persönlicher Bestzeit von 8,18 Sekunden. Ihre PST-Vereinskameradin Maren Schumacher wurde in 8,38 Sekunden Vierte, nachdem sie sich im Vorlauf bereits auf 8,31 Sekunden gesteigert hatte. Im Sprintfinale des Jahrgangs 2003 belegte Lilian Steilen (PST) in 8,74 Sekunden (Vorlauf 8,64) vor Leonie Elmer (TGK/8,80) den sechsten Platz. Im B-Finale der Männer wurde Johannes Hein (PST, 7,64, Vorlauf 7,43) Sechster. Über 400 Meter lief der 17-Jährige 52,66 Sekunden (15.).

Beim Hallensportfest in Saarbrücken dominierten über 1500 Meter mit Dominik Werhan (4:05,49 Minuten) und Alexander Bock (4:07,47, jetzt LC Rehlingen) ein aktueller und ein ehemaliger PST-Läufer. Bei den Frauen belegte Chiara Bermes (PST) in 4:50,22 Minuten den fünften Platz. Über 60 Meter überzeugte Jan Weber (Fortuna Saarburg) als U18-Zweiter in 7,45 Sekunden.

Weitere Ergebnisse Luxemburg:

Juniorinnen U18, 60 m Vorlauf: Marie Dietsch 8,65 Sekunden, Anna Fischer 8,66, Louise Brünjes 8,78. Hoch: 3. Dietsch, 4. Brünjes beide 1,40 m. Kugel: 3. Maren Schumacher 8,69 m. W15, Hoch: 7. Lilian Steilen 1,40 m (alle PST).