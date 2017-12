Schwarzes Wochenende

Tischtennis: Rommersheimer Damen kassieren zwei Niederlagen. Trier/Zewen siegt in der Eifel. Sonja Eich

Verbandsoberliga Damen SF Nistertal - TTC Rommersheim 8:2, ASG Altenkirchen II - TTC Rommersheim 8:4 Mit zwei Niederlagen zum Hinrundenende sind die Rommersheimer Damen von ihren Auswärtsspielen zurückgekehrt. Gegen den Tabellenzweiten aus Nistertal begann die Partie noch relativ ausgeglichen. Nach einem 1:1 aus den Doppeln konnte Stephanie Thul in fünf Sätzen für den erneuten Ausgleich zum 2:2 sorgen. Im Anschluss mussten sich die Eifelerinnen jedoch in allen Spielen recht klar geschlagen geben. Gegen die ASG Altenkirchen II gelang es dem TTC etwas länger, das Spiel offen zu gestalten. Beim Stand von 2:2 konnten sich die Gastgeberinnen mit zwei Siegen zunächst einen Vorsprung erspielen, doch Rommersheim glich durch Stephanie Thul und Christa Nober wieder aus. Im Anschluss feierte die ASG jedoch klare Siege und ließ nur noch einen Satzverlust zu. TTC (Spiel eins): Esten-Schaaf/Barbye, Thul/Nober (1), Nober, Thul (1), Barbye, Esten-Schaaf TTC (Spiel zwei): Esten-Schaaf/Barbye (1), Thul/Nober, Nober (1), Thul (2), Barbye, Esten-SchaafTTG GR Trier/Zewen - TTC Bingen/Münster-Sarmsh. II 2:8 Für die Spielgemeinschaft Trier/Zewen gab es gegen den noch punktverlustfreien TTC Bingen/Münster-Sarmsheim II die erwartete Niederlage. Nach einem knappen Eingangsdoppel, das der Gast in fünf Sätzen für sich entschied, setzten die Bingener ihre Qualitäten immer mehr durch. Lediglich Triers Nummer drei, Tanja Hetzel, konnte ihre beiden Einzelspiele in vier und drei Sätzen für sich entscheiden und somit die beiden Ehrenpunkte für die Moselanerinnen holen. Trier/Zewen: Hetzel/Zimmermann, Heimes/Schäfer, Heimes, Schäfer, Hetzel (2), Zimmermann1. Rheinlandliga HerrenTTG Gerolstein-Daun - TTG GR Trier/Zewen 5:9 Die TTG GR Trier/Zewen hat den Gerolstein-Daunern am Wochenende die erste Saisonniederlage zugefügt. Dabei lagen die Gäste zu Beginn schnell mit 0:3 hinten. "Bravourös drehten wir die Partie, angefangen mit dem Doppelsieg von Weber/Fischer, gefolgt von zwei Einzelsiegen von Seiler, Herold, Weber und Fischer zum 5:3", berichtete Marco Reinsbach. Zwar konnte Daun noch einmal ausgleichen, doch danach legte Trier wieder eine Serie hin, der die Hausherren nichts mehr entgegenzusetzen hatten. "Rückblickend liegt hinter uns eine mehr als erfolgreiche Vorrunde. Wir haben gezeigt, dass wir erfolgreich in dieser Klasse mitspielen könnten", freute sich Reinsbach. Durch den 9:5-Erfolg haben die Moselaner die Eifeler in der Tabelle überholt und sich auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Für Dirk Petzold von den Hausherren war eine Personalie entscheidend: "Der Ausfall von Jonny Voßkämper war für uns gravierend. Zudem hatten wir einfach Pech in den Fünfsatzspielen. Vom Spielverlauf wäre ein Unentschieden absolut verdient gewesen", erklärte der TTG-Spieler. Doch auch die Gäste mussten die gesamte Hinrunde auf zwei Stammspieler verzichten: "Das muss man auch bedenken", meinte Marco Reinsbach. Gerolstein-Daun: Petzold/Cloeren (1), Große Meininghaus/Brill (1), Betcher/Lerch, Petzold (2), Große Meininghaus, Cloeren, Brill, Betcher, Lerch (1) Trier/Zewen: Reinsbach/Best, Seiler/Herold, Weber/Fischer (1), Reinsbach (1), Seiler (1), Weber (2), Herold (2), Fischer (1), Best (1)2. Rheinlandliga Herren SV Trier-Olewig - TTV 1970 Dreis 9:7 In einem spannenden Spiel stand erst nach über dreieinhalb Stunden der knappe 9:7-Sieg des SV Trier-Olewig über den TTV Dreis fest. "Unsere Führung nach den Doppeln konnten die Gäste durch zwei Siege von Meyer und Frank im unteren Paarkreuz drehen und ihrerseits in Führung gehen", erklärte Dieter Bläsius von den Hausherren. Im zweiten Durchgang stellten aber Heinemann und Bläsius wieder die Führung für die Gastgeber her, die dann schließlich durch das Schlussdoppel Mossal/Holzmüller in einen Sieg umgemünzt wurde. "Ein Unentschieden wäre vom Spielverlauf her durchaus verdient gewesen", meinte Johannes Haubrich vom TTV nach dem Spiel.Trier-Olewig: Mossal/Holzmüller (2), Bläsius/Strohmeyer, Heinemann/Lorek (1), Mossal (2), Holzmüller, Bläsius (1), Heinemann (2), Strohmeyer, Lorek (1) Dreis: Gräf/Frank, Simonis/Haubrich (1), Könen/Meyer, Simonis (1), Gräf (1), Haubrich (1), Könen, Frank (1), Meyer (2)VfR Simmern II - TTG GR Trier/Zewen II 9:2 Gegen den direkten Tabellennachbarn aus Simmern haben die Trier/Zewener eine herbe Klatsche hinnehmen müssen. "Das Spiel lief von Anfang an gegen uns und die Niederlage war verdient", urteilte Markus Mertl nach der Partie. Bereits alle drei Eingangsdoppel gingen aufseiten der Gäste verloren. "Das war überhaupt nicht notwendig, alle Doppel hatte Chancen mehr Sätze zu gewinnen. Aber es sollte irgendwie nicht sein", sagte Mertl weiter. In der Folge erhöhten die Gastgeber auf 5:0. Insgesamt war es ein Spiel mit vielen Höhen und Tiefen aufseiten der Moselaner, häufig mit dem besseren Ende für Simmern. "Da Simmern diesmal in Bestbesetzung angetreten ist und sich keinerlei Schwächen erlaubte, geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung. Nur wenn Simmern ersatzgeschwächt gewesen wäre, hätten wir eine Chance gehabt. Jetzt heißt es das Spiel schnell abhaken und sich auf die wichtige Partie am kommenden Wochenende gegen Dreis vorbereiten."Trier/Zewen II: E. Fusenig/Fischer, H. Fusnig/Wenz, Mertl/Schneider, Wenz, H. Fusenig, Mertl, E. Fusenig (1), Fischer, Schneider (1)