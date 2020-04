Trier : Mit dem TV fit in der Frühling – Wir zeigen, wie’s geht (Video)

Info

In unserer neuen sechsteiligen Serie verraten wir Ihnen, wie es auch in der Corona-Krise gelingt, Spaß an der Bewegung zu bekommen und die eigenen Fitness zu erhalten. Der staatlich anerkannte Sportlehrer und Fitnesscoach Jens Nagel (getFit) erklärt dabei was für Einsteiger beim Wandern, Nordic Walking, Joggen oder Radfahren zu beachten ist. Er gibt Tipps zur Ausrüstung und Technik. Wer bereits sportlich aktiv ist bekommt in den kommenden Wochen Tipps, wie das Training auch alleine Spaß machen kann und worauf zu achten ist, damit der Sport gesund bleibt. Zu jedem Serienteil gibt es auf volksfreund.de auch ein Video, in dem Details zur richtigen Technik gezeigt und erklärt werden. Viel Spaß beim Mitmachen!