Radsport : Serrig lockt Radcracks an die Saar

Serrig Der RV „Frei Weg“ Serrig veranstaltet an Fronleichnam ein gut besetztes Straßenradrennen mitten durch den Ort.

Hochklassiger Radsport in Triers Innenstadt, das gab es Ende April. An Fronleichnam (Donnerstag, 20. Juni) zieht die Saar-Gemeinde Serrig nach. „Es wird ein ähnliches Format, wie vor einigen Wochen in Trier“, sagt Timo Horn vom Organisationsteam des Serriger Radsportverein „Frei Weg“. Eine 1,5 Kilometer langen Runde durch den Ort verspricht spannende Entscheidungen. Die Zuschauer sind ganz nah dran am rasanten Geschehen.