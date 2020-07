Billard : Billard: Speicherer Rolf Weber will in die Bundesliga

Billard: Speicherer Rolf Weber will in die Bundesliga

Rolf Weber („Der Gelähmte“) will in die Bundesliga. Foto: TV/Andreas Feichtner

Trier/Speicher Der Eifeler wechselt ins saarländische Großrosseln.

(AF) Als Musiker ist er vor allem in der Eifel vielen bekannt: Rolf Weber war unter seinem Künstlernamen „Der Gelähmte“ mit seiner Band „Die kranken Schwestern“ in den frühen 90ern eine große Nummer in der Region. Inzwischen hat er ein anderes großes Hobby zum Beruf gemacht. „Ich bezeichne mich als Profi-Billardspieler“, sagt er.

Durch harte Arbeit in den letzten Jahren, mit drei Stunden Training am Tag, hatte er es 2019 zum Rheinland-Pfalz-Meister im Dreiband geschafft, eine Disziplin des Karambolage-Billards. 2020 lief es bisher nicht wie gewünscht – das Coronavirus machte auch den Billardspielern einen Strich durch die Rechnung. Anfang des Jahres hatte Weber noch bei einem Turnier in Großrosseln das Finale erreicht, ab März pausierte dann die Liga – und in der nächsten Saison wird der Speicherer für einen neuen Verein spielen. Weber wechselt vom BC Elversberg zum Oberligisten Großrosseln an die französische Grenze. „Die haben sich gut verstärkt und wollen in die Bundesliga aufsteigen“, sagt er: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe.“