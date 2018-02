Die große Sehnsucht nach Olympia

Squash ist wie die ihm ähnelnden Spiele Ricochet, American Handball oder Racquetball eine der ganz wenigen Rückschlag-Sportarten auf der Welt, bei der die Gegner das Spielfeld gemeinsam benutzen und auch die Seitenwände in die Begegnung miteinbezogen werden.

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand Squash in England und verbreitete sich von dort aus zunächst in den Commonwealth-Staaten. Die ersten deutschen Squashcourts wurden um das Jahr 1930 herum in Berlin gebaut. Richtigen Aufschwung erlebte Squash erst jedoch ab den siebziger Jahren in Deutschland. Die Zahl der weitgehend kommerziell betriebenen Squashanlagen („Squashcenter“) stieg von ungefähr 20 im Jahr 1975 auf nahezu 1000 in 1990. Die Wachstumsraten stabilisierten sich nach einem Abschwung dann wieder auf niederem Niveau. In der Region gehören die Courts in Saarburg und Trier (Hettlage-Center) längst der Vergangenheit an. Parallel zur Zahl der Anlagen entwickelte sich die Zahl der Spieler. Insgesamt knapp zwei Millionen Deutsche sollen aktuell dem Sport zumindest gelegentlich noch nachgehen. Entgegen dem Trend in der Region Trier – hier nimmt aktuell keine Mannschaft mehr am offiziellen Spielbetrieb teil (siehe auch das Interview rechts) – wächst Squash weltweit weiterhin, zum Beispiel in den osteuropäischen Ländern und den USA. Länder mit einer hohen Zahl an Spielern sind das Mutterland England, aber auch Australien, Ägypten und die USA.

Olympisch ist der Sport aber trotz großer Bemühungen weiter nicht. Bislang gab es stets erfolglose Bewerbungen beim Internationalen Olympischen Komitee. Auch für die nächsten Spiele 2020 in Tokio hat Squash keinen Zuschlag erhalten.