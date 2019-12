Ehrung : „Familienfest des Deutschen Sports“

BADEN-BADEN In Baden-Baden werden am Sonntag Deutschlands „Sportler des Jahres“ geehrt.

Ein bisschen ist es wie bei „Dinner for one“- - „Same procedure as last year? – Same procedure as every year!“ – „So wie im letzten Jahr? So wie in jedem Jahr“ Zumindest für die mondäne Schwarzwald-Kurstadt an der Oos trifft das an diesem Sonntag wieder zu.