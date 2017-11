später lesen Starker Auftritt der Kylltalheber gegen Schifferstadt Teilen

Twittern

Teilen



Trier (red) Auch ohne so bewährte Heber wie Meier, Pauly oder Zimmer konnte die Mannschaft der Kylltalheber Ehrang in eigener Halle die zweite Mannschaft des KSV Schifferstadt mit 188,0:144,0-Relativpunkten besiegen. Angeführt von Frank Millen hoben fast alle Heber teils Bestleistungen, so schaffte Ploch nach 20 Jahren mit 92 Kilo im Reißen eine neue Bestleistung und Mathias Etten konnte erstmals 130 Kilo stoßen.