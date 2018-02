Tarforster setzen sich die Krone auf

Trierer gewinnen Rheinlandmeistertitel - Bela Pfeiffer stellt Weichen.

Das U15-Badminton-Team des FSV Trier-Tarforst hat in Bad Marienberg den Rheinlandmeistertitel errungen. Gespielt wurden dabei zunächst zwei Doppel und danach vier Einzel. Im Viertelfinale besiegte der FSV den TuWi Adenau locker mit 6:0. Im Halbfinale gab es ein 5:1 gegen die DJK Plaidt und im Finale galt es dann gegen den BC Güls zu bestehen.

Bei den Doppeln verloren zunächst Floris Pfeiffer und Fabian Brill gegen Yifan Chen/Leo Weiske während Simon Brill mit seinem Spielpartner Carl Cronqvist für den 1:1-Ausgleich zugunsten des FSV sorgten.

Das erste Einzel gewann der Gülser Yifan Chen gegen Floris Pfeiffer. Das zweite Einzel konnte schon eine Vorentscheidung bringen, da beim dritten und vierten Einzel der FSV mit Fabian Brill und Nic Heib favorisiert war. Aufgabe von Bela Pfeiffer war es gegen Leo Weiske zumindest einen Satz zu gewinnen, damit der FSV bei einem 3:3 aufgrund des besseren Satzverhältnisses am Ende die Nase vorn hat. Der erste Satz ging noch deutlich an Leo Weiske, doch mit zunehmender Spieldauer kam der Tarforster immer besser ins Spiel und es entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe. Er schaffte den Satzausgleich. Ihn packte dann der Ehrgeiz. Souverän ging auch der dritte Satz deutlich an Pfeiffer, so dass es nach zwei Einzeln 2:2 unentschieden stand.

Der Rest war eigentlich nur noch Formsache. Nic Heib ließ seinem Gegner keine Chance und auch Simon Brill gewann sein Einzel ohne Gegenwehr. Für die U15 des FSV geht es nun am 7./8. April zu den südwestdeutschen Meisterschaften im hessischen Vellmar. Dort wird auch um die Fahrkarten für die Deutschen Meisterschaften gekämpft.