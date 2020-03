Tennis : TCT will sich in Schale werfen

Der TCT 1888 richtet im August wieder die Luxoil Open aus (von links: Petra Mergens, Peter Jan Schlüschen, Alexander Jelen, Roland Mohr, Simone Göbel und Markus Grundhöfer). Foto: TV/Andreas Feichtner

Trier Neuer Termin – und der Komfort für die Zuschauer soll sich erhöhen: So ist der aktuelle Stand bei den Luxoil Open in Trier. Das mit 15 000 Dollar dotierte Tennisturnier wird vom 24. - 30. August auf der TCT-Anlage am Moselstadion ausgetragen.

Bei all der Absagenflut im Sport- und Konzertbereich in den letzten Tagen mal eine positive Nachricht für die Tennisfans der Region: Das traditionelle ITF-Turnier in Trier, das seit dem vergangenen Jahr unter dem Namen Luxoil Open firmiert, geht mit einigen Neuerungen und hohen Erwartungen in die nächste Auflage im August. Die Details.

Mehr Komfort: Das mit 15 000 Dollar dotierte Turnier hat im vergangenen Jahr den Eventcharakter verstärkt – unter anderem mit einer großen „Player’s Party“ im neuen Zelt, die laut Peter Jan Schlüschen vom Titelsponsor Luxoil ein riesiger Erfolg war. Das Rahmenprogramm werde beibehalten. In punkto Komfort für die Zuschauer sehen aber Club und Sponsor noch durchaus Luft nach oben. So sollen auf dem Center Court auf einer Seite der Holztribüne insgesamt 200 Sitzschalen mit Rückenlehnen angebracht werden. Ob das schon in diesem Jahr umgesetzt werden kann, war am Dienstagabend noch unklar. Es hänge von der Statik der Tribüne ab, erklärt Alexander Jelen, Präsident des ausrichtenden Tennisclubs Trier (TCT 1888): „Wir müssen noch Genehmigungen einholen, und dann schauen wir, was mit relativ geringen Mitteln machbar ist. Ob wir das kurzfristig hinbekommen, werden wir sehen.“ Der Center Court soll zudem eine elektronische Anzeigentafel bekommen.

Neuer Termin: Nach den Sommerferien – und wieder mit dem Einzel-Finale am Sonntag. Das sind Neuerungen, die Turnierdirektor Markus Grundhöfer und Jelen freuen. Das ITF-Turnier wird vom 24. bis 30. August stattfinden (zwei Wochen später als im Vorjahr). „Das Turnier beginnt Montags mit einer 32er-Qualifikation. Bewährt hat sich, dass die Top 100 der ITF-Jugendrangliste feste Startplätze erhalten“, sagt Grundhöfer. Es geht in diesem Jahr wieder um ATP- und ITF-Weltranglistenpunkte.

Für Jelen – Bruder von Ex-Profi und Davis-Cup-Gewinner Eric Jelen – habe sich die spielerische Qualität zuletzt immer weiter erhöht. In der Vergangenheit schlugen auf den Trierer Sandplätzen unter anderem schon Topspieler wie Grigor Dimitrow, Maximilian Marterer, Dustin Brown oder David Goffin auf. Wie bisher wird der TCT nur am Finalwochenende Eintritt nehmen: Am Samstag stehen die Einzel-Halbfinals und das Doppel-Finale an, Sonntags das Einzel-Finale (nicht wie im Vorjahr an einem Samstag).