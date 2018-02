später lesen Schwimmen Tim Brang verbessert Trierer Vereinsrekord FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

Die Schwimmer des SSV Trier haben beim mit Olympiasiegern sowie Welt- und Europameistern hervorragend besetzten Euromeet in der Schwimmarena der Luxemburger Coque neue Bestzeiten erreicht und schon früh in der Saison Qualifikationen für die süddeutschen Meisterschaften geknackt. Die SSV-Sportler treten seit dieser Saison gemeinsam mit den Schwimmern des SC Poseidon Koblenz als SG Rhein-Mosel an.