Rollstuhlsport : Der Europacup-Sieg als Höhepunkt

Der Trierer Rollstuhlbasketball ist untrennbar mit dem Namen Passiwan verbunden. Otmar zählte 1985 zu den Gründungsvätern der RSC-Rollis und ist heute noch Vorsitzender, sein Sohn Dirk (Bildmitte, am Ball) zählt seit Jahren zum Besten, was dieser Sport in Deutschland zu bieten hat. Foto: TV/Feichtner, Andreas

Trier Trierer Rollstuhlbasketballer sind seit 35 Jahren eigenständig und haben in dieser Zeit sportlich und sozial einiges bewegt.

Nach dem ersten Jahr in der Regionalliga Mitte gelang den Basketballern nicht nur direkt der Aufstieg in die 2. Liga Süd, sondern mit 28:0 auch gleich ein Punkterekord. Und der Nachname des damaligen Topscorers der Saison, Otmar Passiwan, ist durch seinen Sohn Dirk ein in der Topscorerliste der Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) bis heute noch sehr vertrauter Begriff. Nur wenige Jahre später folgte der Aufstieg in die Bundesliga. Nach 23 Jahren Erstligazugehörigkeit sind die Trierer aus der deutschen Eliteliga nicht mehr wegzudenken.