Kegel-Bundesligen : Gilzem räumt ab: Nächster Rekord fürs Team

Kegel-Bundesligen: Auch Trier und Riol siegen klar.

Den Glanzpunkt in einer starken Trierer Mannschaft setzte dann am Ende Daniel Klink. Mit überragenden 943 Holz spielte er neue persönliche Bestleistung in Heimspielen und blieb nur knapp hinter dem Bahnrekord. Auf seiner zweiten Bahn spielte er dabei tolle 253 von 270 möglichen Holz. Mit diesem Topresultat sorgte er zudem dafür, dass Hüttersdorf am Ende auch keine Chance auf den Zusatzpunkt hatte. „Das sind drei wichtige Punkte für uns. Wir freuen uns nun auf das Derby zu Hause gegen Gilzem am nächsten Spieltag“, meinte SKV-Vorsitzender Hans-Jürgen Föhr zufrieden.