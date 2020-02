Kraft-/Ausdauersport : WM-Teilnahme statt Radklassiker

Starke Jungs: Die Vereinsmitglieder des RV Schwalbe Trier, Jannik Schabio (links) und Martin Kasel, haben sich für die Hyrox-Weltmeisterschaften in Berlin qualifiziert. Foto: RV Schwalbe Trier/privat

Trier/Hannover Martin Kasel und Jannik Schabio kämpfen um Weltmeisterehren im Kraft-/Ausdauersport.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jannik Schabio und Martin Kasel, die beide eigentlich aus dem Ausdauersport kommen, wollten Hyrox, das neue Wettkampfformat im Kraft-/Ausdauersport, einmal ausprobieren. Hierzu reisten die beiden zu einem Wettkampf in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover, wurden Dritter in ihrer Altersklasse und sind nun Anfang April bei der Weltmeisterschaft in Berlin dabei.

Hyrox ist eine noch sehr neue Sportart, die es erst seit gut zwei Jahren gibt. Als Indoor-Veranstaltung in großen Hallen ausgetragen, haben sich die Events seitdem in Deutschland sehr verbreitet.

Bei Hyrox handelt es sich um einen Fitness-Wettbewerb für jedermann. Unterteilt wird zwischen Profis und Amateuren. Alleine oder im Team muss man acht Intervalle über einen Kilometer laufen. Zwischen jedem dieser Laufintervalle ist dann zusätzlich ein Workout aus dem funktionellen Fitnesstraining zu absolvieren, das sind beispielsweise Rudern oder Schlittenziehen.

Je nach Fitnesszustand sind die Workouts in zwei bis sieben Minuten geschafft. Es handelt sich also um eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport. Nach Beendigung des Wettbewerbs erhält jeder Starter seine individuelle Fini­sher-Zeit sowie eine Platzierung in seiner Altersklasse und in der Gesamtwertung.

Auf das Event in Hannover hatten sich Jannik Schabio und Martin Kasel in den Wochen zuvor mit Athletiktrainer Sascha Telen und Frank Hamm in den Räumen der Muskelwerkstatt Trier vorbereitet. Das Duo hatte sich kein festes Ziel vorgenommen. Während des Wettbewerbs merkten sie dann aber schnell, dass sie gut im Rennen liegen und es zu einer guten Platzierung reichen kann: „Wir kamen zügig in Schwung und konnten Übung für Übung und Lauf für Lauf schnell absolvieren. Unseren Plan konnten wir fast perfekt umsetzen.“ Als Staffel darf man sich bei den Fitnessübungen sogar abwechseln. So konnten die beiden sich gut ergänzen, ihre Stärken nutzen und Schwächen ausgleichen. Laufen müssen jedoch beide Teilnehmer.