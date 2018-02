Der Landestitel geht an die Mosel

Basketball: U14-Spielerinnen der MJC setzen sich in Kaiserslautern dank ihrer Klasse durch.

Souverän behaupteten sich die U15-Juniorinnen der MJC Baskets aus Trier bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Gleich im ersten Auftaktspiel trafen sie auf den weiteren Teilnehmer aus dem Bezirk Trier, den TV Bitburg. Dieses Spiel gewann man mit 48:29 überraschend deutlich.

Im zweiten Match gegen die Mädels des SC Lerchenberg tat sich die MJC von Beginn an recht schwer. Erst kurz vor der Halbzeit gingen die Triererinnen erstmals in Führung. Trotz einer Zwölf-Punkte-Führung im Schlussviertel kam Lerchenberg kurz vor Spielende noch einmal auf zwei Punkte heran. Am Ende stand ein knapper 45:41-Sieg zu Buche.

In der letzten Partie ging es dann gegen den Rheinhessen-Pfalz-Meister 1. FC Kaiserlautern, der bis dato einen Sieg und eine Niederlage auf seinem Konto hatte. Die Ausgangslage war klar: Lautern musste gewinnen, um weiter zu kommen, die MJC wäre auch bei einer Niederlage Erster. Aber die Korbjägerinnen von der Mosel ließen von Beginn an keine Zweifel daran aufkommen, wer an diesem Tag das Feld als Sieger verlassen würde – Endstand: 49:38 für MJC.Damit darf die Mannschaft von Trainerin Denise Thieltges am 14./15. April die Regionalligameisterschaften in eigener Halle austragen. Zudem wurde die MJC-Akteurin Nele Schnabel als wertvollste Spielerin (MVP) des Turniers ausgezeichnet.