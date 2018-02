Trierer feiern Landesliga-Teamtitel

Die Herren-Mannschaft der neuen SG Rhein-Mosel mit Schwimmern des SSV Trier und des SC Poseidon Koblenz hat sich den Landesliga-Teamtitel gesichert.

An diesem Ergebnis beteiligt waren die beiden Trierer Schwimmer Jens Roth und Mika Radeck. Roth startete als Krankheitsvertretung über 100, 200, 400 und 1500 Meter Freistil, wo er eindrucksvolle Siege verbuchte. Dabei stellte er mehrere Vereinsrekorde auf. Obwohl Radeck in letzter Zeit durchs Abitur stark eingespannt war und zusätzlich krankheits­geschwächt an den Start ging, schwamm er nah an seine Bestzeiten heran.

Das SG-Frauen-Team, geschwächt durch Krankheitsfälle, platzierte sich im Mittelfeld. Für Trier gingen Katharina und Theresa Wallerius sowie Mara Schneider ins Wasser. Schneider bestritt ein Mammutprogramm (100 und 200 Meter Schmetterling sowie 400 Meter Lagen) und schwamm Bestzeiten. Die meisten Punkte steuerte Katharina Wallerius bei – mit couragierten Rennen über 100, 200 und 800 Meter Freistil.