Beachvolleyball : Arbeiten mit den Vize-Weltmeistern und ein Traum von Tokio

Trier/Hamburg Beachvolleyball: Trierer Physiotherapeut bei der WM in Hamburg.

(AF) Unterstützung für die Vize-Weltmeister: Der Trierer Physiotherapeut Jinan Al-Shok erinnert sich gerne an das vergangene Wochenende bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg. Dort behandelte er mit einem Kollegen vom Olympiastützpunkt Hamburg und einer Paderborner Physiotherapeutin mehrere WM-Teilnehmer – darunter das neue deutsche Erfolgsduo Julius Thole und Clemens Wickler, das sich erst im WM-Finale geschlagen geben musste. „Der Finaleinzug war für alle Beteiligten eine große Überraschung. Die beiden haben ja Runde um Runde die Favoriten rausgeworfen“, sagt Al-Shok, der das deutsche Beachvolleyball-Nationalteam Thole/Wickler in diesem Jahr bisher vier Mal bei Trainingslagern und Wettkämpfen betreut hat: „Ihre starke Leistung ist aber auch kein Zufall, das hat man in den letzten zwölf Monaten gesehen.“