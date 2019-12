Dolphins : Dolphins sind raus: Diese Bullen sind einfach zu stark!

Trier Trier scheitert im Pokal-Viertelfinale am Seriensieger.

Die Fortsetzung der Serie war auch im Pokal-Viertelfinale am Samstag bei den Doneck Dolphins Trier praktisch nie in Gefahr. Mit 92:56 (46:27) gewannen die Thüringer. Ähnlich hatte es schon vor vier Wochen im Ligaspiel in der Uni-Sporthalle ausgesehen. Schon nach dem ersten Abschnitt lagen die Gäste mit 29:16 vorn. „Es lief ähnlich wie im Ligaspiel gegen die Thuringia Bulls“, resümiert Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan: „Wir haben uns besser präsentiert als im Ligaspiel gegen Wiesbaden, aber die Bulls waren ein übermächtiger Gegner – selbst mit ihren verletzungsbedingten Ausfällen.“ Die Dolphins Trier hatten früh Foulprobleme: „Wir haben zwar über 40 Minuten gekämpft, konnten sie aber nie in Verlegenheit bringen. Wir konnten am Ende durchrotieren“, sagt Passiwan, der – im Gegensatz zu den Thüringern – in diesem Jahr noch ein Pflichtspiel zu bestreiten: Am Samstag steht in St. Vith das Bundesligaspiel bei den Roller Bulls Ostbelgien an. „Das wird eine sehr wichtige Partie für uns – wir brauchen einen Sieg“, sagt Passiwan.