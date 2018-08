Udelhoven verbessert Rheinlandrekord

Selbst eine einstündige Verzögerung im Zeitplan konnten Karin Udelhoven beim Leichtathletik-Sportfest in Diez an der Lahn nicht stoppen.

Die 45-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) blieb cool und verbesserte im Rennen über 400 Meter den bereits seit 17 Jahren währenden Rheinlandrekord der Altersklasse W45 um 0,8 Sekunden auf nunmehr 1:04,74 Minuten. Ebenfalls über die Stadionrunde lief ihr 21 Jahre jüngerer Klubkamerad vom Postsportverein, Alexander Leidinger, in 53,21 Sekunden. Nachwuchsmann Jakob Hering wiederum bewältigte die 800-Meter-Distanz in Diez als Zweitplatzierter in einer Zeit von 2:09,47 Minuten.