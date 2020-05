Leistungssportförderung : Über den Tellerrand hinaus schauen

Bernkastel-Kues Die Zusammenarbeit von ältestem und jüngsten Bernkastel-Kueser Sportverein, dem Bernkastel-Kueser Ruderverein und dem Schwimmclub White Sharks, wurde ausgezeichnet.

Was wird beim Projekt „Swim&Row“ honoriert? „Normal kocht jeder sein eigenes Süppchen. Wir sehen den Sport als Ganzes, schauen über den Tellerrand hinaus“, sagt Valerius. Davon sollen sowohl Ruderer als auch Schwimmer profitieren. „Wir Ruderer schwimmen ja auch im Wintertraining“, erzählt Ruf. Zufällig lagen in der Vor-Corona-Zeit die Trainingszeiten von BRV und Sharks im Bernkastel-Kueser Hallenbad beieinander. Man traf sich, kam ins Gespräch und merkte, dass man sich gegenseitig helfen kann. Die Sharks den Ruderern im Schwimmbecken und der Kraftraum im BRV-Bootshaus ist etwas, was die Schwimmer bisher schmerzlich vermissten. Ruderer müssen nicht allein aus Sicherheitsgründen sicherer Schwimmer sein, das Training hilft ihnen auch, sich kraftvoll in Riemen und Skulls zu legen.