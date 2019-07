Präsident verlässt SVE : Eintracht Trier: Meeth geht, die Fragen bleiben

Trier Schnelles Ende: Der kurzfristige Rücktritt von Helmut Meeth als Präsident des Fußball-Oberligisten Eintracht Trier nach nur einem Jahr wirft viele Fragen auf. Darauf antworten will der SVE nicht vor Dienstagabend.

Das große Gesprächsthema bei Eintracht Trier ist aber seit Samstagabend ein anderes. Um 19.31 Uhr schickte der Verein unter dem Betreff „Erklärung zum Rücktritt von Helmut Meeth“ eine Pressemitteilung, die es in sich hat: „Der Präsident des S.V. Eintracht Trier 05 e. V., Helmut Meeth, ist mit Schreiben vom 4. Juli 2019 mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Die verbleibenden Vorstände Roman Gottschalk und Horst Brand werden am kommenden Dienstag in einer gemeinsamen Sitzung mit dem aus acht Personen bestehenden Beirat des Vereins die weitere Vorgehensweise und die sich daraus ergebenden Konsequenzen erörtern.“ Vorher wolle man sich nicht näher äußern.

Helmut Meeth (61) stammt aus Laufeld (Kreis Bernkastel-Wittlich). Der ausgebildete Industriekaufmann ist seit 1985 Geschäftsführer der von ihm gegründeten Fenster- und Türenfirma Helmut Meeth GmbH & Co. KG mit Sitz in Wengerohr. Ab Juli 2018 und bis zu seinem am 4. Juli 2019 eingereichten Rücktritt war er Präsident von Eintracht Trier.

Einer geht dann doch ans Telefon. „Der Rücktritt von Helmut Meeth hat mich überrascht“, sagt Dieter Friedrich. Weiter kommentieren will er die Personalie nicht: Dafür sei er nicht mehr nah genug dran am Verein, den er im vergangenen Jahr verlassen hatte. Friedrich war im September 2018 als Finanzvorstand der Eintracht zurückgetreten. Grund waren Differenzen mit Meeth. Dessen Amtszeit lief eigentlich noch bis 2020. Gesteckte Ziele wie die Rückkehr in die Regionalliga und eine deutliche Erhöhung der Mitgliederzahl wird er nicht mehr in verantwortlicher Position beim Club erleben.