Sportjugend : Unterstützer und Berater vor Ort

Trier Sportkreisjugend Trier/Saarburg: Michael Herrmann und Alexandra bilden die Spitze.

„Das Engagement der Vereine im Bereich Jugendarbeit kann nicht genug gewürdigt werden“, sagte Helmut Reis, Kreisbeigeordneter, in seinem Grußwort. Das konnte auch Michael Herrmann in seinem Bericht bestätigen: „Die Vereine bringen viele Talente hervor und bieten auch über das Training hinaus Aktivitäten an.“ Er appellierte an die Vereine, diese Leistungen auch nach außen zu zeigen. „Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig“, so der Sportkreisjugendwart. Er lud die Vereine ein, bei Fragen auf ihn zuzukommen. Weiterhin rief er dazu auf, die vorhandenen Fördermittel auszuschöpfen. Um Fördermöglichkeiten und das Engagement von Übungsleitern und Trainern ging es auch im Impulsreferat.