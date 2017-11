Verfolgertrio auf dem Vormarsch

Der Weg zum Titel wird für den Geheimfavoriten aus Bitburg kein leichter sein. Immer wieder schießen sich die Bierstädter selbst ins Knie, so auch am Freitag beim 1:2 gegen den Aufsteiger und Derbyrivalen aus dem Sauertal.

Die mangelnde Konstanz outet FCB-Trainer Fabian Ewertz als Hauptproblem bei der Verwirklichung des hochgesteckten Saisonziels: "Wir kassieren immer wieder Rückschläge", erinnert der Coach an die Heimpunkt-Verluste gegen Leiwen, Zerf und Geisfeld. Doch auch der Tabellenführer aus Zerf ließ Federn. Im bitterkalten Hochwald musste sich der Klassenbeste im Derby gegen Konz mit einem 1:1-Kompromiss gegen starke Konzer begnügen. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter stieß die Schweicher Mosella auf den zweiten Tabellenrang vor, allerdings mit Hilfe aller Engelchen. Beim 3:2-Sieg gegen Schoden verballerten die Gäste haarsträubend und fahrlässig den zwingend verdienten Sieg. Auf dem Vormarsch bleibt das Verfolgertrio aus Geisfeld, Arzfeld und Lüxem. Geisfeld empfahl sich mit einem 4:1 in Wallenborn für höhere Aufgaben, Arzfeld entzauberte den Ex-Rheinlandligisten Leiwen mit 2:1, und Lüxem machte durch das 3:0 in der Schneifel deutlich, dass auch in der Rückrunde mit der Schwind-Elf zu rechnen ist. Im dicht gedrängten unteren Mittelfeld sind der Zehnte aus Schoden und Leiwen auf Rang 14 nur einen Punkt voneinander getrennt. Nach dem 2:5 im Abstiegsduell gegen Buchholz muss Neumagen als Tabellenvorletzter wohl auf einem Abstiegsplatz überwintern. LAGE DER LIGA