Osann-Monzel/Ochtendung : Viele Ehrungen für erfolgreiche Motorsportler aus Osann-Monzel

Osann-Monzel/Ochtendung Die erfolgreichsten Fahrer des Motor-Sport-Vereins Osann-Monzel wurden bei der ADAC-Meisterschaftsehrung ausgezeichnet.

Diesmal bildete wieder die Kulturhalle in Ochtendung den Rahmen für die Feier. Ausgezeichnet wurde Tim Kleinsorg, für den Gewinn der Slalom- Meisterschaft Mittelrhein. Dritter wurde hier Hans Hubert Sowart. Patrick und Ralf Orth wurden für den dritten und zweiten Platz in der Sprintmeisterschaft geehrt, Michelle Bläsius für den dritten Platz in der Juniorwertung im ADAC-Slalom-Pokal Südwest und Hans-Hubert Sowart für den Meistertitel in dieser Wertung. Darüber hinaus gab es Auszeichnungen für Michelle und Manfred Bläsius sowie Hans-Hubert Sowart als bestes Team im Slalom-Pokal Südwest. Für den Gewinn des Automobil-Berg-Cups für Tourenwagen wurde Patrick Orth ausgezeichnet. In der deutschen Slalom-Team-Meisterschaft wurde das Team vom ADAC Mittelrhein mit den Fahrern Tim Kleinsorg, Ralf Orth und Manfred Bläsius für den Meistertitel geehrt. red/Foto: MSV Osann-Monzel