Wahnsinnsspiel in Bitburg

Fußball-Bezirksliga: Acht Tore im Top-Duell, Konz geht in Wallenborn unter, Zerf schlägt Lüxem.

FC Bitburg - SG Geisfeld 4:4 (0:2) Acht Tore und dennoch kein Sieger: In einem Wahnsinnsspiel teilten sich die Spitzenteams aus Bitburg und Geisfeld die Punkte. Geisfeld führte schon mit 3:0 und 4:1, musste aber in der Nachspielzeit die Bierstädter aufschließen lassen. Die Gäste vom Hochwald begannen mit Sturm und Drang, legten nach vier Minuten das 1:0 durch Lukas Jonas vor und wechselten nach dem zweiten Treffer durch Andreas Rauen (38.) mit verdientem Vorsprung die Seiten. Wiederum Lukas Jonas erhöhte nach der Pause auf 3:0 (58., und auch auf den Anschlusstreffer von Kevin Arbeck (59.) zum 1:3 fand die Zeimet-Elf mit dem 4:1 von Andreas Rauen (61.) die richtige Antwort. Dann musste Geisfeld dem hohen Spieltempo Tribut zollen, und Bitburg setzte zu einer furiosen Schlussoffensive an. Kevin Arbeck (66.) und Davis Spruds (72.) schossen den FCB bis auf 3:4 heran, und in der zweiten Nachspielminute krönte Kevin Arbeck mit seinem dritten Treffer zum 4:4-Endstand die Bitburger Energieleistung. "Heute haben zwei der besten Teams aus der Liga gegeneinander gespielt. Geisfeld hat aggressiv und diszipliniert begonnen, am Ende hätten wir noch gewinnen können", fand FCB-Trainer Fabian Ewertz.

TuS Kröv - SG Arzfeld 0:0 Sieben seiner acht Saisonpunkte holte das Schlusslicht aus Kröv zu Hause, doch gegen den starken Aufsteiger aus der Eifel musste sich der TuS mit einem Remis zufriedengeben. "Wir waren die bessere Mannschaft, aber das Tor wollte einfach nicht fallen", resümierte Krövs Clubchef Kurt Löwen. Arzfeld hatte im ersten Abschnitt die besseren Gelegenheiten und verpasste durch die Doppelchance von Joschka Trenz und Lukas Lichter nur knapp die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel hatte Kröv seine besten Szenen und tauchte gefährlich im Strafraum der Gäste auf. In der 70. Minute hatte man an der Mosel schon den Torjubel auf den Lippen, doch aufgrund einer Abseitsstellung wurde der Treffer von Mark Beitzel nicht anerkannt.

SG Wallenborn - SV Konz 5:0 (1:0) Nach sechs sieglosen Spielen platzte bei Wallenborn laut hörbar der Knoten. 5:0 für die Eifeler hieß es am Ende der 90 Minuten, die bis auf die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit deutlich von der Heimelf dominiert wurden. Wallenborn führte gegen die zunächst gleichwertigen Gäste durch den Treffer von Kasper Wlodarek (32.) zur Pause mit 1:0, ließ es nach Wiederbeginn aber ruhiger angehen. "Darüber herrscht Redebedarf", kommentierte SGW-Trainer Stephan Zimmer die kleine Auszeit seiner Elf, für die Sebastian Zimmer mit dem 2:0 (64.) aber den Türöffner zum Sieg spielte. Sebastian Hilgers (72.) und wiederum Zimmer (79.) sorgten für das vorentscheidende 4:0. Gegen die resignierenden Gäste setzte Youngster Niklas Koch mit seinem ersten Bezirksligator zum 5:0 (88.) das Sahnehäubchen obendrauf.

SG Buchholz - SG Schneifel Stadtkyll 2:3 (0:2) Über weite Strecken war Stadtkyll die überlegene Mannschaft, doch am Ende mussten die Schneifeler noch um den Sieg zittern. Die Gäste, denen in der englischen Woche noch die Pokalpartie in Wissen in den Knochen steckte, erwischten den besseren Start, und nach ersten Chancen von Jan Pidde und Michael Kreutz gelang dem überragenden Thomas Lambertz auf Zuspiel von Mario Klein das 1:0 (30.). Sekunden vor der Pause der zweite Rückschlag für Buchholz, als Lambertz - diesmal auf Vorlage von Jan Pidde - zum 2:0-Pausenstand erfolgreich war. Auch nach der Pause erreichte die Partie nur mäßiges Niveau, dennoch zog Stadtkyll durch den Treffer von Jan Pidde auf 3:0 davon (62.). Thomas Lambertz hatte die Vorarbeit geleistet. Erst danach berappelten sich die Gastgeber und sorgten für eine hektische Schlussphase. Yannic Nau verkürzte auf 1:3 (72.), und nach dem von Daniel Sorge verwandelten Foulelfmeter zum 2:3 (82.) stand der Stadtkyller Sieg noch kurz auf der Kippe.

SG Neumagen-Dhron - SG Saartal Schoden 4:3 (0:2) In einer verrückten Partie bog Neumagen eine schon verloren geglaubte Begegnung noch um. "Im ersten Abschnitt waren wir nicht im Spiel und haben es Schoden leicht gemacht", sprach Neumagens Coach Uwe Heinsdorf von einem schwachen Auftakt, den Kevin Schuh (3.) zur frühen Schodener Führung nutzte. Ein Freistoß von Kevin Bernard schlug zum 2:0 für die Saartaler ein (20.), der Torpfosten bewahrte Neumagen vor einem größeren Pausenrückstand. Der Anschlusstreffer zum 1:2 von Joachim Lex (55.) weckte die Neumagener Lebensgeister, doch Timo Grafe schlug für die Saartaler zum 3:1 zu (72.). Dann die turbulente Schlussviertelstunde, die von individuellen Abwehrfehlern der Gäste begleitet wurde. Mit einem Doppelschlag (75./83.) glich Marc Lemmermeyer für die Heimelf aus, und nachdem Lukas Bollig mit Gelb-Rot vom Platz musste, erzielte Christoph Bechtel für die dezimierten Gastgeber in der Schlussminute den viel umjubelten Siegtreffer zum 4:3.

SG Hochwald/Zerf - SG Lüxem 1:0 (1:0) Ein gutes Spiel sahen die 210 Zuschauer auf dem Zerfer Kunstrasen. Zerf drückte gleich von Beginn an auf das Tempo, und schon nach zwölf Minuten hieß es 1:0 für die Hochwälder, nachdem Kay Engelhardt mit wuchtigem Kopfstoß das Leder in die Lüxemer Maschen gejagt hatte. Danach wurde Lüxem stärker und erarbeitete sich bis zum Pausenpfiff durch Nico Neumann gute Ausgleichschancen, die aber von Zerfs Keeper Jan Niklas Koltes zunichte gemacht wurden. Nach der Pause neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Matthias Burg bot sich in der 80. Minute die beste Zerfer Chance, um vorzeitig den Deckel auf den Sieg zu machen. Lüxem stemmte sich energisch gegen die drohende Niederlage, fand jedoch gegen die beste Abwehr der Liga kein Durchkommen.

TuS Mosella Schweich - SG Ruwertal 3:1 (1:1) Vor 200 Zuschauern war die im zweiten Abschnitt deutlich dominante Mosella die bessere Mannschaft, doch in den ersten 20 Minuten gab Ruwertal den Ton an. Schon in der zweiten Minute wurden die Gastgeber kalt abgeduscht, als Daniel Lentes einen Fauxpas in der Schweicher Abwehr zur Gästeführung nutzte. Auf Vorlage von Steve Kirchen leitete Carsten Reis mit dem Treffer zum 1:1 (28.) die starke Phase der Gastgeber ein, die aber erst nach der Pause auf die Siegerstraße einbogen. Stephan Schleimer gab die Vorlage zur Schweicher 2:1-Führung durch Alexander Schabo (65.), und sieben Minuten später führte ein Zuspiel von Schabo zum dritten und entscheidenden Mosella-Treffer von Yannick Sklarski. (J.W.)