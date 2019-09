Pferdesport : Wenn das Pferd zum Turngerät wird

Bernkastel-Kues 300 Voltigierer aus 14 Vereinen kämpften auf Einladung des TV Morbach in Bernkastel-Kues um den Rheinland-Nassau-Cup und die Verbandsmeisterschaften

Die Freunde des Pferdesports sind auf ihre Kosten gekommen: Auf der Reitanlage des PSV Bernkastel-Kues hat der TV Morbach am vergangenen Wochenende den Rheinland-Nassau-Cup und die Verbandsmeisterschaften des Pferdesportverbandes Rheinland-Nassau im Voltigieren ausgetragen. Mehr als 300 Teilnehmer aus 14 Vereinen von Saarburg bis Bad Ems und Daun bis Langenscheid bei Diez haben in 18 verschiedenen Leistungsklassen ihre Sieger ermittelt. Aus der Region sind Voltigierer aus Saarburg, Daun, Hetzerath, Bernkastel-Kues und Morbach am Start gewesen. „Es ist ein hochklassiges Turnier“, sagte Nicole Schmitt, Abteilungsleiterin der Voltigierabteilung des TV Morbach. Vom TuS Fortuna Saarburg traten die derzeitigen deutschen Juniorenvizemeister Jana Schuhmacher und Hannah Bidon an.