Wieder eine Packung in Bekond

Kreisliga B Mosel/ Hochwald: Der Spitzenreiter besiegt den Tabellenletzten FC Züsch-Neuhütten-Damflos standesgemäß mit 7:1. Volker Jabin

Bekond Vor dem Spiel hatte der FC Züsch insgesamt 33 Tore erzielt, womit man immerhin den fünftbesten Angriff der Liga stellte. Die beiden Top-Torschützen des SV Bekond, Thomas Muschke und Aboubacar Toure waren bis Sonntag zusammen schon 25 Mal erfolgreich. Beide Abwehrreihen wussten also, was auf sie zukam. So ganz hatte sich diese Information bei den Gästen aber anscheinend noch nicht herumgesprochen, da es die Hausherren in der ersten halben Stunde schafften, gleich viermal den Ball im Tor des Züscher Torwarts Benjamin Guttmann unterzubringen. Bei keinem einzigen Treffer gab es etwas für ihn zu halten.Doch der Reihe nach: Bereits in der dritten Minute schloss Daniel Anglewitz eine Hereingabe von Touré zum 1:0 ab, wobei der Ball noch wie eine Flipperkugel unter die Latte klatschte, auf der Linie aufsprang und dann den Weg ins Tor fand. Sieben Minuten später war es Toure selbst, der eine Flanke von Moritz Ahl mit einem Spagatschritt ins Tor bugsierte. Beim 3:0 wiederum überspielte der gut aufgelegte Touré einen Abwehrmann und lenkte den Ball dann auf den etwas zurückhängend spielenden Thomas Muschke, der aus 18 Metern platziert in zum 3:0 einschoss (23.). Kurz danach revanchierte sich Muschke und legte für Touré zum 4:0 auf (25.).Die Gäste vom Hochwald spielten nicht einmal so schlecht, wie sich das Ergebnis anhört. Es gelang ihnen aber nicht, den Gegner ernsthaft in Gefahr zu bringen, weil das Umschaltspiel nach vorne viel zu lange dauerte oder ganz ausfiel. Der emsige Michael Urhahn versuchte zusammen mit dem Spielertrainer der Züscher, Hans-Peter Lecher, Struktur ins Spiel zu bekommen, doch bis auf ein paar gute Fernschüsse kamen die Gastgeber nicht ernsthaft in Bedrängnis. Einer dieser Weitschüsse führte dann durch den Kapitän der Gäste, Christoph Trierweiler zum 4:1 in der 27. Minute, als er mit einem schönen Schuss aus 20 Metern in den Winkel das Ergebnis zwischenzeitlich etwas freundlicher gestaltete. Damit ging es dann in die Pause, und wer als Gästefan gehofft hatte, dass da noch etwa gehen könnte, sah sich getäuscht, weil bereits in der 51. Minute Muschke im Strafraum vom Züscher Björn Haack gefoult wurde und es sich nicht nehmen ließ, den Elfmeter selbst zum 5:1 zu verwandeln. Vier Minuten später war es wieder der Bekonder Moritz Ahl mit einer wunderbaren Hereingabe auf Muschke, der die Führung auf 6:1 ausbaute. Damit war spätestens die Luft heraus, und die Gastgeber verwalteten das Spiel mehr oder weniger, ohne es sich nehmen zu lassen, durch den für Thomas Muschke eingewechselten Fabian Krisam noch das 7:1 nach Vorlage von Toure zu erzielen (72.). Das Match wurde durch die besseren Individualisten in den Reihen der Bekonder gewonnen, auch wenn die Züscher Gäste stets versuchten, mitzuspielen, um der Partie eine spannendere Note zu geben. In der 83. Minute meinte dann Bekonds Verteidiger Andy Schetter noch, bei einem Einwurf des Züscher Fabian Becker diesen mit einem klassischen Bodycheck umzustoßen und handelte sich so völlig zu Recht die Rote Karte vom guten Schiedsrichter Eugen Nedelcu in einem ansonsten sehr fairen Spiel ein.Züschs Spielertrainer Lecher meinte zum Spiel: "Es ist eigentlich wie immer, wir kommen hierher und holen uns regelmäßig eine Packung ab. Allerdings haben wir heute die erste halbe Stunde völlig verschlafen und waren noch gar nicht auf dem Platz. Das sollte natürlich nicht sein."Stefan Monzel, der Trainer des Spitzenreiters, bilanzierte: "Auch, wenn es das Ergebnis nicht so ausdrückt: Wir wollten zuerst mal abwartend spielen. Wir wussten, dass die Züscher Fehler machen würden und dies ist ja auch passiert. Der Spielverlauf war in etwa so, wie ich es erwartet hatte."SV Bekond - FC Züsch 7:1 (4:1)SV Bekond: Daniel Anglewitz (69. Jonas Porten), Christian Bender, Sagar Schieben, Sebastian Friese, Moritz Ahl, Nicolas Schneider, Samuel Portz, Andy Schätter, Mario Trescastro, Aboubacar Bachir Touré, Thomas Muschke (62. Fabian Krisam)FC Züsch-N-D: Benjamin Guttmann, Hans-Peter Lecher, Janek Schmitt, Tim Steinmetz (24. Kevin Lenain), Michael Urhahn, Björn Haack, Thomas Lorscheter, Jan Niklas Nonnweiler, Johannes Nisius, Christoph Trierweiler (49. Harald Guttmann), Fabian BeckerTore: 1:0 Daniel Anglewitz (2.), 2:0 Aboubacar Bachir Touré (10.), 3:0 Thomas Muschke (23.), 4:0 Aboubacar Bachir Touré (25.), 4:1 Christoph Trierweiler (27.), 5:1 Thomas Muschke (52. Foulelfmeter), 6:1 Thomas Muschke (55.), 7:1 Fabian Krisam (73.)Rot: Andy Schätter (85./SV Bekond).