"Wille und Mentalität waren nicht so da"

Das stets brisante Derby gegen Kernscheid hat Ihre Mannschaft mit 3:0 gewonnen. Was gab den Ausschlag für den Sieg?Wagner Letztlich haben Wille und Leidenschaft das Spiel entschieden.

Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir am Sonntag ein anderes, besseres Gesicht gezeigt. Wir haben taktisch klug agiert und in der zweiten Halbzeit auf ein Tor gespielt. Das 1:0 war ein Foulelfmeter von Fabian Hamm, das 2:0 entsprang einer schönen Einzelleistung von Thomas Schad und das dritte Tor war ein Traumtor von Fabian, der sich erst gegen drei Mann durchgesetzt und dann aus der Drehung aus 20 Metern in den Winkel getroffen hat. Das hatte schon Klasse.Ihre Mannschaft ist in diesem Spieljahr nicht ganz so weit vorne wie in den Vorjahren. Welche Gründe gibt es für die durchwachsene Saison?Wagner Der Kader ist in etwa gleich geblieben, doch die mangelnde Einstellung einiger Spieler in einigen Spielen hat uns zurückgeworfen. Da kam auch noch Verletzungspech hinzu. Der Wille und die Mentalität waren nicht so da, um es für ganz nach oben zu schaffen. Wir wollen Vollgas geben, so dass Platz drei im Bereich des Realisierbaren liegt. Mit Matondo Makiadi haben wir einen Topspieler dazu bekommen. Matondo ist wegen seiner Einstellung und Erfahrung sowie spielerischen Qualitäten ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist fast immer im Training, hatte nach seiner langen Knieverletzung Probleme reinzukommen, doch wir geben ihm die Zeit. Matondo harmoniert sehr gut mit Fabian Hamm und kann mit den technisch versierten Leuten wie Lars Weber und Dominik Schott ein Spiel aufziehen.Was kann man vom SV Olewig in den verbleibenden zwei Spielen erwarten?Wagner Wir spielen noch gegen Schlusslicht Kanzem/Wawern und gegen Wasserliesch/Oberbillig. Wenn wir die zwei Partien gewinnen - und das wollen wir auf jeden Fall - ist vielleicht noch Platz drei möglich. Wasserliesch ist die größere Herausforderung.Bis auf die verletzten Philipp Thiel und Christian Dres sind alle an Bord. (L.S.).