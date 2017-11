"Wir liegen noch im gelben Bereich”

Ihre Mannschaft hat sich mit einem 8:1-Kantersieg gegen das Tabellenschlusslicht SV Hetzerath II schon mal für das Jahresfinale warmgeschossen. Wie bewerten Sie diesen Erfolg?Felzen Hetzerath hat sich im Vergleich zum Hinspiel weniger gewehrt.

Wir haben ein bisschen gebraucht, um nach 15 Minuten in Führung zu gehen. Ein Freistoß von Hetzerath führte zum zwischenzeitlichen 3:1. Doch mit dem 4:1 haben wir die richtige Antwort gezeigt, konnten dann noch zwei Tore nachlegen vor der Pause. Wir haben da angeknüpft, wo wir gegen Niederemmel und Laufeld aufgehört haben. Zudem waren wir zielstrebig unterwegs. Mit zehn Punkten Rückstand auf Laufeld und Maring ist der Aufstiegszug ja so gut wie abgefahren.Felzen Mit dem ursprünglichen Ziel, Platz eins bis vier, liegen wir aktuell sozusagen noch im gelben Bereich. Nüchtern betrachtet wäre es eine Riesenaufgabe, noch weiter nach vorn zu kommen. Die vielen Verletzten haben uns einen Knacks gegeben, manche Spiele haben wir unglücklich verloren. Die drei Niederlagen in Serie gegen Buchholz (1:3), Mülheim-Bernkastel (1:4) und Laufeld (0:1) waren teilweise sehr unglücklich. Gegen Mülheim führen wir 1:0 und drei Minuten später bekommen wir durch Standards drei Gegentore. Gegen Laufeld haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Wir lassen eigentlich nicht viel zu, bekommen es vorn aber nicht immer konsequent umgesetzt.Mit Platten auswärts und Lüxem II zu Hause stehen vor der Winterpause noch zwei Derbys auf dem Programm. Was kann man von der SG Altrich da erwarten?Felzen Wir wollen beide Spiele gewinnen und den Lauf mitnehmen. Das Derby in Platten auf dem schmierigen, engen Platz wird eine extrem schwierige Aufgabe, doch wir wollen auch auf Elsenborn drei Punkte entführen. Lüxem ist oft mit guten Spielern aus der Bezirksligaelf bestückt und nie zu unterschätzen. Wir müssen auf den Außenpositionen deren schnelle Leute aus dem Spiel nehmen. Wir sind Favorit und auch personell komplett. (L.S.).