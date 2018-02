später lesen Säubrenner-Kämpfer in nationalem Titelkampf Wittlicher Kämpfer vor harter Probe Teilen

Bei den German-MMA-Championship wird am Samstag auch der Wittlicher Halbschwergewichtler Robert Lau kämpfen. Lau vom Integra Fight aus Wittlich gilt in Deutschland als einer der ganz großen Talente in seiner Gewichtsklasse.