Zeltingen hat Zweite Liga im Visier

Luftpistolenmannschaft von der Mittelmosel kämpft in Dortmund um den Aufstieg.

Die erste Luftpistolenmannschaft des Schützenvereins Mittelmosel-Zeltingen hat die Relegation um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga erreicht. Diese finden am Sonntag in Dortmund statt.

Den letzten Wettkampf der Rheinlandliga-Saison hatte man in Ergeshausen mit 3:2 gewonnen und sicherte sich so den dritten Platz. Der Tabellenzweite Essen verzichtete auf die Relegation, sodass Zeltingen daran teilnehmen darf und so die Möglichkeit auf einen Sprung in die Zweite Bundesliga hat. 2016 war der Verein erst in die Rheinlandliga aufgestiegen.

Die Zeltinger Mannschaft mit den Schützen Jan Bechtel, Clarissa Ehses, Simon Ehses, Birgit Schambach, Florian Thünemann, Wolfgang Thünemann und Mannschaftsführerin Petra Schmerling hatte im Detail folgende Ergebnisse in der Saison erzielt: 4:1 gegen den SV Niedererbach; 2:3 gegen den Brühler SC 70 II; 5:0 gegen Gut Schuss Brüggen 4:1 gegen SV Mülheim/Ruhr; 2:3 gegen St. Sebastianus Gering; 05 gegen Essen 1390 und 3:2 gegen den SV Ergeshausen. Florian Thünemann zeigte beim Auswärtssieg in Mülheim/Ruhr besonderen Einsatz, als er trotz starker Erkältung die zwei besten Ergebnisse mit 383 und 380 von 400 möglichen Ringen erzielte. Mannschaftsführerin Petra Schmerling lobt die Leistung ihrer Mannschaft: „Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen und wünsche allen viel Spaß und Erfolg bei den bevorstehenden Relegationswettkämpfen in Dortmund.“

Am Sonntag treten dort fünf Schützen aus sieben Mannschaften zu zwei Wettkämpfen an. Die Ergebnisse der Wettkämpfe werden addiert, und schließlich stehen die zwei Besten als Aufsteiger in die zweite Bundesliga fest.