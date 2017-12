Zweimal Erster, einmal Zweiter

Die Bezirksmeisterschaft der Bogenschützen fand in Konz statt. Der BSC hatte drei Schützen gemeldet, und diese zeigten sehr gute Schießleistungen. Bernd Christ überzeugte in der Herren-Compound-Mastersklasse genauso wie Carola Schneiders (rechts) in der Damen-Compound Mastersklasse. Beide belegten am Ende jeweils den ersten Platz. Christa Reis (links), die in der Blankbogenklasse angetreten war, erkämpfte sich nach zwei Wertungsgängen einen zweiten Rang. Weitere Infos unter <%LINK auto="true" href="http://www.bsc-uerzig.de" text="www.bsc-uerzig.de" class="more"%> red/Foto: Verein